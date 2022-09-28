Токио, 28 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 28 сентября в Токио состоялась встреча премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су и главы правительства Японии Фумио Кисиды. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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В ходе встречи южнокорейский премьер-министр отметил, что Южная Корея и Япония «являются близкими соседями и важными партнёрами по сотрудничеству, которые разделяют демократические ценности и принципы рыночной экономики».

«Новое правительство Южной Кореи, приступившее к работе в мае текущего года, продолжает выступать за улучшение и развитие отношений между Сеулом и Токио», — добавил Хан Док Су.

В свою очередь, Фумио Кисида отметил, что со стороны Южной Кореи в Токио поступили многочисленные соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Он также попросил передать президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю благодарность за соболезнования и поблагодарил Хан Док Су за личное присутствие на церемонии похорон.