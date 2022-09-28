Москва, , 10:17 — REGNUM Киевские войска 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, применив 200 различных боеприпасов. Об этом сообщает 28 сентября представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Мужчина с питомцем на руках попал под обстрел в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

ВСУ вели огонь по 12 населённым пунктам, в том числе по Донецку, Зайцево, Гольмовскому, Горловке, Пантелеймоновке, Ясиноватой. Применялась артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, танки и миномёты калибра 120 мм.

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований [киевского режима]… Выпустив 200 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

В результате ранены два мирных жителя, повреждены 14 домостроений.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в ДНР зафиксировали 45 обстрелов со стороны ВСУ.

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