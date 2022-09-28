Москва, 28 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат совершил налёт на электроподстанцию в Белгородской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Подстанция

Следователи устанавливают очередные факты обстрелов территории региона. Так, 25 сентября с помощью беспилотника ВФУ пытались атаковать электрическую подстанцию. Летательный аппарат, оснащённый самодельным взрывным устройством, обнаружили на территории объекта.

В рамках расследования уголовного дела также будут установлены лица, причастные к обстрелу села Зиборовка, в результате которого повреждено не менее пяти домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, Зиборовка подверглась обстрелу днём 27 сентября.