Москва, , 09:41 — REGNUM Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил запросы в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру России с просьбой отреагировать на рост цен на товары, в которых нуждаются мобилизованные граждане и добровольцы.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть ситуации, когда государственная система должна реагировать быстро и жестко. Например, когда потерявшие совесть и страх «бизнесмены» кратно завышают цены на все товары, в которых нуждаются мобилизованные и добровольцы. Вдвойне быстрее нужно реагировать, когда это делает, например, АО «Военторг», принадлежащее МО РФ. Речь не идет об вооружении, амуниции. Спальные мешки, термобелье, различная дополнительная экипировка. Такая же ситуация с комплектованием дополнительных индивидуальных аптечек. Кратно выросли цены на перевязочные материалы, жгуты и медпрепараты», — отметил Якубовский в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что при необходимости может быть доработано антимонопольное законодательство.

«Наживаться сейчас на наших защитниках, их семьях — недопустимо», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госдума приняла закон, который дает трудовые льготы участникам специальной военной операции и их семьям.

Читайте ранее в этом сюжете: В зону СВО добровольно отправляются депутат ЕР и глава комитета Совфеда