Воронеж, , 09:31 — REGNUM Запрет покидать территорию региона, ранее введённый для всех военнообязанных в Воронежской области, снят. Об этом сообщили 27 сентября в правительстве региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков выпустил новый приказ, в соответствии с которым пункт 3 утратил силу.

«Это означает, что никаких ограничений на передвижение внутри области и страны нет», — говорится в сообщении.

Ранее, после объявления частичной организации, в Воронежской области офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам было запрещено покидать пределы Воронежской области, а отсутствующим в регионе — вернуться домой или прийти в комиссариат по месту пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Часть регионов уже объявили о её завершении.