Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM В Санкт-Петербург работодателям разъяснили порядок действий для бронирования наиболее важных сотрудников от частичной мобилизации.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает издание «Фонтанка», о процедуре рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Городские компании и предприятия должны определить состав наиболее важных сотрудников и подать списки работников через соответствующий раздел в личном кабинете на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. В первом списке надо указать тех, кто критически важен для работы, а во втором указываются «сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий».

Затем поступившие списки получит городской комитет по промышленной политике. А штаб, который состоит из силовиков и налоговиков, будет их рассматривать. Личность каждого человека проверят, во избежание злоупотреблений. После того, как списки утвердят, их направят в призывную комиссию по частичной мобилизации. Именно там примут окончательное решение о предоставлении брони от мобилизации.

Процедура поможет сохранить на рабочем месте ценных сотрудников, без которых компания не сможет функционировать, например, IT-специалистов. Однако, по опасению работодателей, включение людей в список на мобилизацию может как раз ускорить их призыв.

Напомним, что из Петербурга уже отправляются в автобусы с мобилизованными. Сначала они проследуют на переподготовку.

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