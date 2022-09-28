Пенза, , 10:36 — REGNUM В арсенале врачей-хирургов Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко появилась новейшая видеоэндоскопическая система экспертного класса. Уникальное оборудование передано французскими спонсорами, сообщает минздрав Пензенской области.

Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко Pnzreg.ru

Семья графа де Палена была вынуждена покинуть дореволюционную Россию. Пензенская губернская больница в те времена имела три отделения. Спустя 150 лет осталось только одно хирургическое отделение — самое старейшее в области. Именно сюда была направлена благотворительная помощь от потомков семьи.

Уникальная видеоэндоскопическая система экспертного класса позволит получать высококачественное изображение внутренних органов, выявлять и устранять проблемы лапароскопически, без травматичных полостных разрезов, обеспечивая незначительную травматичность, сократить сроки восстановления пациента после операции, подчеркивает главный врач больницы Александр Никишин.

Пензенские врачи благодарят Петра Сергеевича де Палена и всех причастных за оказанную помощь.

«Эти люди с щедрым сердцем войдут в историю региона как покровители медицины», — уверен главный врач пензенской больницы.

За 176-летнюю историю медицинского учреждения этот случай называют одним из самых удивительных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 7 сентября в Пензе открыли лабораторно-диагностический корпус. Мощность новой микробиологической лаборатории позволит проводить до 1 млн исследований всех типов в год.

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