Пенза, , 18:22 — REGNUM В Пензенской области в 2022 году капитально отремонтируют 51 объект здравоохранения, еще два учреждения — реконструируют. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здравоохранение ИА REGNUM

Строители в этом году отремонтируют лечебные учреждения в 14 районах области, приведут в порядок бактериологическую лабораторию областного клинического центра специализированных видов медпомощи и поликлинику №2 Пензенской районной больницы.

На модернизацию системы здравоохранения в Пензенской области в текущем году направят 793,7 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, главные врачи 16 медицинских организаций Пензенской области 5 сентября получили ключи от 21 нового автомобиля.

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