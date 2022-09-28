Топилин: в Донбассе надо внедрить практики поддержки бизнеса и создания ОЭЗ
Москва, 28 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. После вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России необходимо провести работу по восстановлению их экономики, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM ранее, референдумы по вопросу воссоединения с Россией прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Их итогом стало желание большинства жителей этих регионов б. УССР войти в состав Российской Федерации.
По словам Топилина, сейчас на этих территориях есть разрушения в инфраструктуре, нарушена привычная модель экономики.
«Из оперативного: предстоит большая работа по законодательному регулированию. Важно оперативно и качественно внедрять лучшие практики регионов в сфере привлечения инвестиций, поддержки бизнес-сообщества, создания особых экономических зон, включения в реализацию нацпроектов», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.