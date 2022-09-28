Харрисон, США, 28 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Ямайки в товарищеском матче. Встреча прошла в Харрисоне (США) и завершилась со счётом 3:0.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Счёт в матче открыл нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес на 13-й минуте. После этого вышедший на поле во втором тайме Лионель Месси оформил дубль, забив на 87-й и 89-й минутах.

Этот контрольный матч был последним для сборной Аргентины перед чемпионатом мира — 2022 в Катаре.