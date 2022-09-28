Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2022, 06:10 — ИА Регнум. На Камчатке план по частичной мобилизации для специальной военной операции в защиту Донбасса выполнили уже на 90%. Все призванные мужчины проходят сплачивание и подготовку. Об этом на встрече с женами военнослужащих рассказал губернатор края Владимир Солодов, сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Перед Камчаткой в рамках мобилизации стояла задача доукомплектовать 40-ю бригаду морской пехоты.

«Хочу отметить, что задача практически выполнена, мы обеспечили 90% показателей, которые доведены до Камчатки», — сказал Солодов.

Власти Камчатки внимательно следят за соблюдением законодательства при мобилизации населения для участия в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний открыт на Госуслугах.