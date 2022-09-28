Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 27 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел дискуссию с представителем ООН о гуманитарной ситуации в Йемене, Афганистане, Сирии и на территории бывш. УССР. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан, который все еще находится в Нью-Йорке для проведения переговоров с международными деятелями, встретился с заместителем Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом.

Иранский высокопоставленный дипломат высоко оценил усилия Гриффитса по содействию международной гуманитарной деятельности, отметив, что Иран поддерживает такие усилия с целью уменьшения человеческих страданий.

Далее глава МИД отметил: «Ожидается, что ООН обратит внимание на снятие блокады Йемена наряду с содействием политическому диалогу между йеменскими группировками с целью обеспечения режима прекращения огня в пострадавшей от войны стране».

Обе стороны также обсудили последние политические события в Афганистане и Сирии, при этом Амир Абдоллахиан заявил, что около 5 миллионов афганских мигрантов проживают в Иране, несколько миллионов афганцев ежедневно пересекают иранские границы, однако ООН не оказывает никакой гуманитарной поддержки населению страны.

Говоря о справедливом распределении гуманитарной помощи среди сирийского народа, он призвал международные организации уделять более серьезное внимание сирийцам, которые страдают от нехватки воды и электричества, в то время как террористы и ополченцы наслаждаются ухудшением ситуацией в провинции Идлиб.

Гриффитс, со своей стороны, выразил благодарность Ирану за гостеприимство, особенно когда речь идет об афганских беженцах, назвав Исламскую Республику выдающимся примером принятия беженцев и оказания им помощи в мире.