Анадырь, , 06:59 — REGNUM В Анадыре на Чукотке, во дворе Троицкого собора, горожане сделали стихийный мемориал в память о погибших детях и взрослых в ижевской школе.

Анадырь Телеграм-канал «Про Чукотку»

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«Люди несут цветы, мягкие игрушки, зажженные лампадки. Общественная акция в память о жертвах нападения прошла 28 сентября и собрала сотни человек. На официальных зданиях в округе приспущены государственные флаги», — сообщает телеграм-канал «Про Чукотку».

Как сообщало ИА REGNUM, у дома молодежи в Пензе организован стихийный мемориал в память о погибших в школе №88 в Ижевске.