Пенза, , 09:28 — REGNUM У дома молодежи в Пензе организован стихийный мемориал в память о погибших в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Пензенской области.

Стихийный мемориал в Пензе Minobr. pnzreg.ru

В течение трех дней горожане смогут почтить память погибших. Пензенцы несут к мемориалу цветы, игрушки, зажигают свечи. В поддержку жителей Удмуртии установлена табличка с надписью «Ижевск, мы с вами… 26 сентября».

Напомним, число погибших в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске выросло до 17 человек, из них 11 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло утром 26 сентября. Бывший ученик школы № 88 зашел в учебное заведение и открыл стрельбу. Позднее нападавший покончил с собой.

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