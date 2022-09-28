Сухум, 28 сентября 2022, 06:45 — REGNUM Проведение референдумов о воссоединении с Россией в Донбассе и освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей рассматривают как несогласие с политикой Киева власти Абхазии. Такое заявление сделал 28 сентября глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Дипломат пояснил, что во внешнеполитическом ведомстве Абхазии по поручению главы государства Аслана Бжании осуществляется мониторинг ситуации с референдумами.
Ардзинба отметил, что власти Абхазии «с вниманием и уважением» относятся к волеизъявлению жителей Донбасса и освобождённых территорий б. УССР. Проведение референдумов о воссоединении с Россией в Абхазии рассматривают как инициативу людей, несогласных с принципами формирования политики киевским режимом, с явными и очевидными проявлениями нацистских настроений и устремлений.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о непризнании Германией не признает результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией и дальнейшей поддержке нацистского киевского режима.
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