Сухум, 28 сентября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Проведение референдумов о воссоединении с Россией в Донбассе и освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей рассматривают как несогласие с политикой Киева власти Абхазии. Такое заявление сделал 28 сентября глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Флаг Абхазии

Дипломат пояснил, что во внешнеполитическом ведомстве Абхазии по поручению главы государства Аслана Бжании осуществляется мониторинг ситуации с референдумами.

Ардзинба отметил, что власти Абхазии «с вниманием и уважением» относятся к волеизъявлению жителей Донбасса и освобождённых территорий б. УССР. Проведение референдумов о воссоединении с Россией в Абхазии рассматривают как инициативу людей, несогласных с принципами формирования политики киевским режимом, с явными и очевидными проявлениями нацистских настроений и устремлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о непризнании Германией не признает результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией и дальнейшей поддержке нацистского киевского режима.