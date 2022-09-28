Анкара, 28 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Детали платёжной системы, которая станет альтернативой российской платёжной системе «Мир», объявит в ближайшие дни правительство Турции. Об этом 28 сентября сообщает газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Уточняется, что специалисты ведут работу над созданием платёжной системы, которая станет альтернативой «Миру». Все детали касательно новой системы будут объявлены властями Турции максимум через два дня.

Отмечается, что в туристических районах Турции у торговцев и путешественников из России возникли проблемы с платежами. Люди обратились с призывом к турецким властям срочно найти выход из создавшейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение о прекращении использования российской платёжной системы «Мир» турецкими банками может стать ударом по нескольким сферам в экономике Турции.