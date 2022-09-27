Москва, , 22:42 — REGNUM Сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний открыт на Госуслугах, сообщает 27 сентября пресс-служба Минцифры РФ.

Госуслуги Digital.gov.ru

Отмечается, что во избежание DDoS-атак услуга пока доступна только с территории России. После отправления специалистом заявки Минцифры обработает её и направит в Генштаб.

«Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны, — говорится в сообщении. — Первые списки планируется отправить 29 сентября».

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