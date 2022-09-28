Токио, , 04:46 — REGNUM В зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, вошли три китайских сторожевых корабля. Об этом 28 сентября сообщает телеканал NHK.

Острова Сенкаку

В связи с очередным инцидентом активизировал работу созданный при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды кризисный штаб, который занимается анализом и сбором информации по ситуации вокруг островов.

По данным телеканала, в настоящее время китайские корабли всё ещё остаются в этой зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, Японии планирует сформировать на острове Амамиосима в Восточно-Китайском море крупные запасы боеприпасов различного назначения.

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