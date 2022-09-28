Берлин, 28 сентября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц в опубликованном 28 сентября интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung заявил, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией и продолжит поддерживать нацистский киевский режим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Олаф Шольц «Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать [киевский режим] с неослабевающей силой».

Он также отметил «очень важный вклад в успех» нацистов на востоке территории б. УССР, который внесли предоставленные Киеву Берлином самоходные гаубицы, системы залпового огня и зенитные самоходные установки Gepard. А также тот факт, что «благодаря нашим [Германии и других стран НАТО] круговым обменам мы также обеспечиваем поставку [Киеву] более 100 танков и БМП».

Шольц в интервью предостерёг президента России Владимира Путина, который якобы «совершает ошибки за ошибками», от использования ядерного оружия.

Напомним, по итогам подсчётов 100% голосов, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в Луганской Народной Республике — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель заявил об отказе Евросоюза признать результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией.

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