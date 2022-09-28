Берлин, 28 сентября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Германия будет делать всё возможное, чтобы предотвратить прямое столкновение России и НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, такая позиция является основой всех решений Берлина и соответствует мнению подавляющего большинства немецких граждан. Кроме того, как отмечает Шольц, Германия не планирует действовать в одиночку в вопросах военных поставок киевскому режиму.

Вместе с тем канцлер подчеркнул, что обстановка на территории бывш. УССР «очень динамичная» и ФРГ «проводит переоценку ситуации» постоянно. Глава немецкого правительства добавил, что политический курс Берлина «остается четким».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявили, что их страны продолжат оказывать военную помощь Киеву.