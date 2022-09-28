Мехико, , 03:23 — REGNUM В результате ДТП с тягачом, которое 27 сентября произошло в центральном мексиканском штате Морелос, погибли два человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщает телеканал Televisa.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По его данным, потерявший управление тягач с прицепом врезался в несколько автомобилей и мастерскую в районе Екапистла. В результате этого несколько автомобилей оказались искорёжены, а здание полностью разрушено.

В качестве вероятной причиной трагедии полиция считает отказ тормозов грузовика. На месте ДТП продолжают работать спасатели и сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в результате наезда легкового автомобиля на световую опору пострадали три человека, в том числе ребёнок.

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