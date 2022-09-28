Москва, , 03:20 — REGNUM Более 1,5 тыс. заявлений подали на отсрочку от частичной мобилизации только за один Об этомдень специалисты IT и телеком-компаний через сервис на «Госуслугах». Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Минцифры России в телеграм-канале ведомства.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С момента запуска специального сервиса на «Госуслугах» специалисты IT и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — указано в сообщении.

Напомним, сервис для подачи заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний был открыт 27 сентября на сайте «Госуслуги». Данная услуга доступна только с территории России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей в сфере IT и связи, которым положена отсрочка от частичной мобилизации.

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