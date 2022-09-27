Улан-Батор, 28 сентября, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Правительство Монголии отправило в отставку министра Даваажанцагийн Сарангэрэл, которая 29 августа заняла пост министра труда и социальной защиты в новом составе правительства. Соответствующий указ подписал премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

«Люди критикуют министра труда и социальной защиты за её слова. Мы приносим извинения. В конституции Монголии сказано, что дискриминация по национальному признаку, языку расовой принадлежности, возрасту, социальному происхождению, общественному положению, материальному благосостоянию, профессии, занимаемой должности, по вероисповеданию, мировоззрению, образованию не допускается. А министр Даваажанцангийн Сарангэрэл нарушила этот пункт. Поэтому премьер-министр решил отправить её в отставку», — заявил председатель управления делами правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

Поводом для отставки стали оскорбительные высказывания в адрес бедных. 26 сентября Даваажанцангийн Сарангэрэл в ходе дискуссии, организованной Министерством труда и социальной защиты, назвала людей, доходы которых ниже уровня прожиточного минимума, «людьми от подошвы». После этого в соцсетях бурно отреагировали на эти слова, люди потребовали просить извинения и уйти в отставку. 27 сентября состоялся митинг, требующий отставку министра труда и социальной защиты.