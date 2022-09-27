Брюссель, 28 сентября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. «Сознательное повреждение» газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не останется без «ответа», написала в своем микроблоге глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Она не уточнила, кто может нести ответственность за случившееся. Фон дер Ляйен отметила, что обсудила «акт саботажа» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Глава ЕК призвала провести расследование происшествий, чтобы иметь всю информацию о причинах и масштабах произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в своем микроблоге о том, что ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло из-за «взрывов».