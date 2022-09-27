Могадишо, 28 сентября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Не менее 11 террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали военнослужащие сомалийской национальной армии в ходе операции в провинции Хиран в центральной части Сомали, передает SNA Radio.

Армия Сомали

По ее данным, элитные подразделения армии Сомали атаковали боевиков в районе деревни Бук-Акабле. Им удалось ликвидировать террористов и уничтожить их транспортные средства.

«Вооруженные силы официально взяли под контроль район Бук-Акабле в регионе Хиран после уничтожения 11 террористов», — рассказала радиостанция.

Военные отмечают, что получение контроля над этим районом существенно поможет борьбе с терроризмом в центральной части Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в провинции Хиран в Сомали произошел теракт, унесший жизни не менее 20 человек. Они использовали взрывные устройства, чтобы подорвать конвой с продовольствием и питьевой водой. Власти Сомали отмечали, что ответственность за теракт несет группировка «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).