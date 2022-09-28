Стокгольм, , 00:21 — REGNUM 27 сентября сборная Швеции не смогла обыграть сборную Словении в матче шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23. Основное время встречи, проходившей в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена», завершилось со счетом 1:1.

Михаэль Ланг и Эмиль Форсберг Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 28-й минуте встречи забил 19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Беньямин Шешко после передачи Петара Стояновича — 0:1. Через 14 минут Эмиль Форсберг восстановил равновесие в счете — 1:1.

После шести сыгранных туров сборная Швеции с одной победой и четырьмя набранными очками занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы. Сборная Словении, набрав шесть очков, расположилась позицией выше.