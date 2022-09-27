Вашингтон, 27 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Причина аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Вашингтону неизвестна, гадать в Белом доме не станут: что произошло, установят европейцы, сообщила 27 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер «Я не стану строить догадки относительно причин этого».

По её словам, у неё нет какой-либо особой информации на тему причин аварии. Она напомнила, что по СП и СП-2 в газ в Европу не поступал на момент аварии.

Представитель американской администрации, пользуясь случаем, обвинила Россию в энергетической войне и призвала создавать альтернативные российским поставки газа в ЕС, а также сокращать потребление газа и переходить «к чистой энергетике».

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