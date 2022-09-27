Осло, 27 сентября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Правительство Норвегии приняло решение повысить уровень обеспечения безопасности нефтегазовой инфраструктуры на берегу и на континентальном шельфе. Об этом заявлено 27 сентября на сайте правительства Норвегии.

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Решение об этом было принято после аварий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«Правительство решило принять меры по повышению безопасности прибрежной инфраструктуры и объектов, расположенных на норвежском континентальном шельфе», — указано в сообщении.

«Решение вступило в силу после совещания с участием членов правительства, командования Вооруженных сил, руководства полиции, а также операторов объектов континентального шельфа», — сообщает правительство Норвегии.

«На основании имеющейся у нас информации очевиден акт диверсии», — заявил министр энергетики Норвегии Терье Асланд.

Напомним, сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали два сильных сейсмических толчка, похожих на взрывы, в районе маршрутов газопровода у острова Борнхольм.