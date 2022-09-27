Анкара, 27 сентября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Государственные банки Турции начали отказываться от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир» в опасении санкций, передаёт 27 сентября турецкий телеканал NTV.

Sdelanounas.ru Карты «Мир»

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что от обслуживания карт «Мир» отказались крупнейшие частные банки Турции İş Bankası и Denizbank. Информация о том, что к данному решению теперь присоединились и госбанки, пока официально не подтверждена.

Ранее управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США предупредило о готовности вводить санкции в отношении третьих стран за поддержку использования карт «Мир» за пределами России.