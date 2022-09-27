Варшава, 27 сентября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Благодарность выразил Вашингтону 27 сентября в социальной сети бывший польский министр иностранных дел, евродепутат Радек Сикорский за аварию на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

«Спасибо, США», — написал он под иллюстрацией к сообщению.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала в своём телеграм-канале вопрос: «Это официальное заявление о теракте?»