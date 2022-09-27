Рим, , 22:43 — REGNUM Еврокомиссии не следует бояться чего-либо после победы правых на выборах в Италии, заявил 27 сентября Антонио Таяни, экс-спикер Европарламента, координатор партии Сильвио Берлускони.

Антонио Таяни PromotingEnterprise

Он рассказал, что провел встречу с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, «успокоил» её и заверил, что правая коалиция «продемонстрирует способность управлять Италией».

Как сообщалась ранее, за несколько дней до голосования фон дер Ляйен пригрозила Италии негативными последствиями в случае победы правых на выборах, если победители будут следовать политическому примеру своих соратников из Венгрии и Польши. В Риме ее слова вызвали скандал.

Одновременно с этим основные СМИ Италии и Евросоюза на протяжении всей кампании пугали избирателей «бегством инвесторов» в случае победы правых (данные биржевых котировок, впрочем, этого не подтверждали).

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.