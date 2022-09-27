Осло, 27 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 27 сентября в Осло на стадионе «Уллевол» национальная сборная Норвегии в матч последнего шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.

Стартовые составы команд:

Норвегия: Эрьян Нюланд, Биргер Мелинг, Джулиан Райерсон, Лео Эстигор, Андреас Ханче-Ольсен, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Фредрик Аурснес, Эрлинг Холанд, Мохамед Эльюнусси, Александер Серлот.

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Страхиня Павлович, Милош Велькович, Стефан Митрович, Андрия Живкович, Филип Костич, Иван Илич, Душан Тадич, Саша Лукич, Александар Митрович, Душан Влахович.