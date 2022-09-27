Луганск, , 22:20 — REGNUM Обострение обстановки по всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями киевского режима отмечается в Луганской Народной Республике, сообщил вечером 27 сентября журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

По его мнению, активизация ВСУ может быть связана с проведением референдумов о воссоединении с Россией.

«По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция [ВСУ] на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с [киевским режимом] не по пути», — сказал Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в ЛНР три человека погибли и пять получили ранения в результате обстрела города Брянка со стороны ВСУ.