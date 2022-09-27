Берн, 27 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. 27 сентября в Санкт-Галлене на стадионе «АФГ Арена» сборная Швейцарии в матче шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет сборной Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

(сс) SebStanbury Джердан Шакири

Стартовые составы команд:

Швейцария: Ян Цоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Рубен Варгас, Джердан Шакири, Брель Эмболо.

Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Владимир Цоуфал, Вацлам Емелька, Ондржей Кудела, Антонин Барак, Лукаш Калвах, Адам Влканова, Вацлав Черны, Томаш Соучек, Патрик Шик.

На матч назначена боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Ассистенты главного судьи — Амер Мачич и Давор Бельо.