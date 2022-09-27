Рим, , 21:57 — REGNUM Лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони провела 27 сентября ряд встреч с коллегами по партии и представителями других партий победившей на выборах коалиции, передают национальные СМИ.

Джорджа Мелони и другие члены парламентской группы «Братья Италии» Quirinale.it

В частности, Мелони встретилась с координатором партии Сильвио Берлускони — экс-спикером Европарламента Антонио Таяни. Обсуждались кандидатуры глав палат парламента и министров.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.