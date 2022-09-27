Осло, 27 сентября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Самолёт специального назначения ВВС США CV-22 Osprey «вытащили» из отдалённого арктического природного заповедника в Норвегии, где судно потерпело крушение в начале августа. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает информационное агентство Business Insider.

Dodmedia.osd.mil Конвертоплан MV-22B Osprey

Норвежским военнослужащим удалось безопасно перевезти самолёт с острова Сенья на севере Норвегии на прибрежный катер-кран, откуда воздушное судно отправится в ближайший порт НАТО для обслуживания и ремонта.

Инженеры армии Норвегии провели последние несколько недель, сооружая импровизированную дорогу, укладывая деревянные маты для буксировки CV-22 Osprey к берегу, где катер-кран смог бы поднять самолёт на борт. Сложные погодные условия несколько раз мешали проведению спасательной операции.

Напомним, что самолёт ВВС США CV-22 Osprey совершил аварийную посадку 12 августа в природном заповеднике Норвегии. У самолёта выявили технические неполадки, ремонт на месте не представляется возможным. Операция по спасению самолёта началась 12 сентября, когда в порту Серрейса были погружены на баржу для пятичасовой переправки до заповедника материалы, оборудование, включая кран, экскаватор и деревянные маты. Используя деревянные доски и гравий, солдаты соорудили импровизированную дорогу и переместили самолёт к береговой линии.

РанееИА REGNUM сообщало, что министр обороны СШАЛлойд Остин и его коллега глава норвежского ведомстваБьорн Арильд Грам провели встречу в Пентагоне, где обсудили текущую ситуацию на территории б. УССР и в Арктике. В ходе встречи глава обороны США поблагодарил министра обороны Норвегии за помощь его страны, когда самолёт V-22 Osprey потерпел крушение во время учений, где погибли четыре морских пехотинца.

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