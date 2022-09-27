Рим, 27 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Лидер итальянской партии «Больше Европы» Эмма Бонино 27 сентября заявила, что партия потребует пересчета голосов на досрочных парламентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Либеральному движению не хватило 0,05% для преодоления барьера (3%) и попадания в парламент. Два кандидата от партии избраны в сенат страны.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.