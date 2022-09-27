Вена, , 21:42 — REGNUM О нескольких обстрелах Запорожской АЭС, в результате которых на станции произошли взрывы, написал 27 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

По словам главы агентства, на этой неделе на территории станции «произошли новые обстрелы и взрывы, из-за которых в одном из машинных залов были разбиты окна».

Он заявил, констатируя факт обстрелов, что срочно нужно создать «вокруг станции зону безопасности». Ситуация на ЗАЭС далека от стабильности, так что пора делать что-то, иначе на крупнейшей в Европе атомной станции может произойти «большая авария».

Напомним, на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ. Бандеровские боевики продолжают регулярные обстрелы станции, которую продолжают защищать российские силовики.

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