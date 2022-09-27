Таганрог, Ростовская область, 27 сентября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки в Ростовскую область 27 сентября посетила Таганрогский морской порт, где ведётся строительство плавучего причала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Александр Погожев ИА REGNUM Таганрогский залив, Ростовская область

К изготовлению плавучей платформы и монтажу двух первых секций причала приступили в августе. В начале сентября состоялась тестовая установка двух первых секций причала в районе бывшего причала № 9. Успешно прошла тестовая швартовка теплохода.

«Делайте всё быстро. Это очень важный объект. Это развитие инфраструктуры, которая приморскому городу крайне нужна. Необходимо ускорить сроки реализации, нет времени на раскачку», — потребовала Матвиенко.

Донские власти считают крайне важным восстановить водное сообщение между портами в акватории Азовского моря. Некогда были связаны по воде Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону и Ейск.

Завершить работы по установке плавучего причала для пассажирских судов планируется до конца мая 2023 года.