Стокгольм, , 20:11 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде созвала кризисное совещание из-за утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Aftonbladet.

Анн Линде CTBTO

«Как только нам стало известно об этом, мы созвали антикризисное совещание в здании правительства», — подтвердила Линде.

Линде также сообщила, что связалась с министром иностранных дел Дании для возможной встречи.

Согласно источникам в правительстве Германии, утечки на газопроводах могли быть результатом целенаправленной атаки. Линде заявила в интервью Aftonbladet, что не хочет строить догадки о том, что произошло, но что на встрече шведские власти обсудят то, что им известно.

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