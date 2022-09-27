Стокгольм, 27 сентября 2022, 20:10 — REGNUM Полиция Швеции составила протокол о совершении преступления в связи с утечкой газопровода Nord Stream 1 и 2 в Балтийское море. Об этом сообщила радиостанция Ekot.
Полиция Швеции характеризует произошедшее как «грубый саботаж». Делом также интересуются спецслужбы.
«Полиция безопасности Швеции заявляет, что они внимательно следят за развитием событий и находятся в контакте с другими ведомствами, исходя из миссии полиции безопасности Швеции по защите страны», — сказал по радио пресс-секретарь спецслужбы Габриэль Вернштедт.
Как сообщают шведские журналисты, в Дании правительственная антикризисная группа собралась для обсуждения утечки на «Северном потоке — 2».
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