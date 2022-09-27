Стокгольм, , 20:10 — REGNUM Полиция Швеции составила протокол о совершении преступления в связи с утечкой газопровода Nord Stream 1 и 2 в Балтийское море. Об этом сообщила радиостанция Ekot.

Флаг Швеции Pixabay.com

Полиция Швеции характеризует произошедшее как «грубый саботаж». Делом также интересуются спецслужбы.

«Полиция безопасности Швеции заявляет, что они внимательно следят за развитием событий и находятся в контакте с другими ведомствами, исходя из миссии полиции безопасности Швеции по защите страны», — сказал по радио пресс-секретарь спецслужбы Габриэль Вернштедт.

Как сообщают шведские журналисты, в Дании правительственная антикризисная группа собралась для обсуждения утечки на «Северном потоке — 2».

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