США «дали зеленый свет» Киеву на использование оружия против ЛНР и ДНР
Вашингтон, 27 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает, если киевский режим начнет применять оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов, сообщают 27 сентября местные СМИ.
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Энтони Блинкен
Ранее Блинкен указал, что Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области никогда не будут признаны в мире частью России.
Напомним, что страны Запада угрожают Москве санкциями в случае, если освобождённые от киевских боевиков земли воссоединятся с Россией.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин рассказал о попытках киевского режима сорвать референдум в Донбассе.