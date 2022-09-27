Вашингтон, 27 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает, если киевский режим начнет применять оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов, сообщают 27 сентября местные СМИ.

President.gov.ua Энтони Блинкен

Ранее Блинкен указал, что Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области никогда не будут признаны в мире частью России.

Напомним, что страны Запада угрожают Москве санкциями в случае, если освобождённые от киевских боевиков земли воссоединятся с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин рассказал о попытках киевского режима сорвать референдум в Донбассе.