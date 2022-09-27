Стокгольм, 27 сентября 2022, 20:11 — REGNUM Полиция Швеции ведёт предварительное расследование инцидента с повреждением газопроводов «Северного потока», сообщает 27 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя шведского МВД.
«Мы классифицировали это преступление как случай грубого саботажа», — цитирует агентство слова представителя полиции Швеции.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября шведские сейсмологи заявили о мощных подводных взрывах в районе газопровода «Северный поток».
Незадолго до этого компания Nord Stream 2 AG сообщила о снижении давления на обеих нитках газопровода.
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