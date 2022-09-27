Стокгольм, , 20:11 — REGNUM Полиция Швеции ведёт предварительное расследование инцидента с повреждением газопроводов «Северного потока», сообщает 27 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя шведского МВД.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) (с) ИА REGNUM

«Мы классифицировали это преступление как случай грубого саботажа», — цитирует агентство слова представителя полиции Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября шведские сейсмологи заявили о мощных подводных взрывах в районе газопровода «Северный поток».

Незадолго до этого компания Nord Stream 2 AG сообщила о снижении давления на обеих нитках газопровода.

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