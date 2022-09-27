Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM 27-летний форвард «Зенита» и сборной России по футболу Иван Сергеев рассказал, кто может побороться с санкт-петербургским клубом за чемпионство в Российской Премьер-лиге.

Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вижу конкурентов в борьбе за чемпионство — еще 15 команд, которые есть в таблице. Футбол — непредсказуемая вещь, расслабляться нельзя. Надо выигрывать каждый матч, а уже в конце объявлять чемпионат», — заявил Сергеев в эфире YouTube-канала «Зенита».

В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в девяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Зенит» нападающий выступает с 10 января 2022 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» за 2,15 миллиона евро.