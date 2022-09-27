Москва, , 19:43 — REGNUM Россия спасла сотни тысяч людей из лап нацизма, начав специальную военную операцию в бывш. УССР и одобрив проведение референдумов о воссоединении Донбасса, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя первые результаты референдумов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого момента Донбасс и освобождённые территории бывш. УССР ждали 30 долгих лет. Они ожидали часа, когда, наконец, спросят их мнения, в какой стране им жить и растить своих детей, по каким законам принимать решения. Поддержка населения на таком высочайшем уровне говорит о том, что Россия спасла сотни тысяч жизней, пойдя на освобождение мирного населения из лап нацизма. Такие высокие результаты — это ещё одно доказательство того, что за столь короткий период нахождения под юрисдикцией ВГА РФ люди увидели огромную разницу и сделали свой выбор и проголосовали за вхождение в состав России», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях опубликовали первые результаты референдумов о воссоединении с Россией.

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