Москва, 27 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Российский исполнитель и танцор Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Поклонники, а также коллеги артиста отдают ему дань уважения в своих соцсетях.

Кадр из интервью на телевидении Борис Моисеев

Одним из первых о смерти музыканта высказался Филипп Киркоров. Он опубликовал свой первый видеоклип на песню «Кармен», режиссёром-постановщиком которого выступил Борис Моисеев. «Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени», — поблагодарил артиста Киркоров.

О смерти Моисеева также высказались исполнитель Лев Лещенко и певица Лолита. «Боря, прости. Лети. Смейся. Не плачь. Люблю», — написала Милявская в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Моисеев 27 сентября был обнаружен мёртвым в своей квартире на Краснопролетарской улице. Более десяти лет назад музыкант перенёс инсульт, после чего так и не смог вернуться к прежней жизни.