Брюссель, 27 сентября 2022, 19:24 — REGNUM Производство вооружений и пополнение их запасов должно быть ускорено, заявил 27 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами по вооружениям.
По его словам, необходимо как можно быстрее пополнить истощенные поставками Киеву запасы оружия.
«На заседании обсуждались… потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — указано в сообщении пресс-службы НАТО.
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