Брюссель, , 19:24 — REGNUM Производство вооружений и пополнение их запасов должно быть ускорено, заявил 27 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами по вооружениям.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, необходимо как можно быстрее пополнить истощенные поставками Киеву запасы оружия.

«На заседании обсуждались… потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — указано в сообщении пресс-службы НАТО.

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