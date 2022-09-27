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Нож PublicDomainPictures

В субботу, 24 сентября, на преподавателя техникума в Латвии напала вооруженная ножом ученица и нанесла ей ранения, местное издание liepajniekiem. lv приводит подробности происшествия, отмечая его исключительный характер.

Учительница Лиепайского государственного техникума Илзе Элезабета Романченко, как обычно, работала в своей студии на улице Бривземниека в Лиепае. Примерно в 10.30, когда она осталась одна, вошла 17-летняя девушка, ее ученица из Лиепайского государственного техникума с первого курса.

«Она напала внезапно со спины. Угроз не было, она просто начала наносить мне удары ножом. Я стала кричать, пыталась бежать, увернуться от удара, но она продолжала их наносить. Потом я споткнулась и оказалась на полу, продолжала кричать, она начала закрывать мне рот», — вспоминает подробности случившегося пострадавшая.

Учительница убеждена, что атаковавшая ее 17-летняя девушка душевно больна, ничем другим объяснить ее внезапную агрессивность нельзя. «Ее глаза были безумными, я кричала, не расслабляя челюсти и крепко сжимая зубами ее руку. Кое-как удалось удалось добраться до двери, я распахнула ее и выбежала на улицу, там мужчина выходил из машины, подбежал ко мне, тем временем ученица убежала, нож выбросила там же на улице», — рассказала Илзе Элизабете Романченко.

Еще в понедельник, 26 сентября, она находилась в отделении хирургии Лиепайской региональной больницы, после дня проведенного в реанимации. У нее проколоты легкие, есть другие телесные повреждения. «Повезло, что мои дети не сироты», — говорит учительница.

Что могло вызвать внезапную агрессию девушки, у Романченко нет ответа: «Вчера мне звонила ее мама и в беседе призналась, что дочь раньше нападала и на нее саму. Вроде как несколько дней не пила назначенные лекарства, мама записала ее к врачу, но раньше октября было не попасть».

По словам учительницы, на занятиях такой агрессии заметно не было. Изучая социальные сети, коллеги учительницы выяснили, что девушка не скрывая восхищалась такими книгами про серийных убийц.