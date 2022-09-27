Тбилиси, 27 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Врачи скорой медицинской помощи продолжают проводить акции протеста в Грузии, сообщает 27 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Работники скорой уже пять месяцев требуют 100%-ного повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Сегодня они проведут пресс-конференцию и представят план дальнейших действий журналистам. По их словам, они несколько раз говорили о проблеме с высокопоставленными чиновниками Министерства здравоохранения Грузия, но те никак не отреагировали на их требования.

«Наши доходы сократились на 50%, и поэтому мы требуем повышения зарплаты на 100%. Мы все сидим «на чемоданах», но на самом деле мы не хотим ни покидать страну, ни перевозить наши семьи за границу. Мы требуем достойной оплаты в нашей стране. Я думаю, что не так много людей рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Такое отношение к нам — позор для государства», — сказала доктор Магули Эбиташвили.

Как говорят врачи, если их проблема не будет решена, они собираются объявить забастовку. Они также планируют подать в суд на Министерство здравоохранения страны.